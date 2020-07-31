2020-07-31

الصحة: لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة وحالة الحجاج مطمئنة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

وأوضحت الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

ولفت متحدث الصحة محمد العبدالعالي أن هناك ٩٣ مراجعًا للعيادات، والحالات كانت يسيرة ومعالجتها تمت فورًا، ولم يتم فيها رصد أي اشتباه بفيروس كورونا، وهذا يدل على فاعلية الخدمات الصحية المقدمة والوعي الصحي.

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أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأفادت بأن حجاج بيت الله رموا جمرة العقبة صباح اليوم الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441هـ وأدّوا طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل مٌقنن بإجراءات صحية وأمنية دقيقة.

وتوزعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد، وتمكنوا من الرمي والعودة بشكل آمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى وأداء نسك الحلق أو التقصير، متحللين بذلك التحلل الأصغر.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.

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