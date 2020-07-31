- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم أمانة القصيم ترفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة القصيم ترفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس اليوم
عبر برنامج عمل مكثف انطلق من بعد صلاة العيد
متابعات الخليج 365 - القصيم
أنهت أمانة منطقة القصيم وقبل غروب شمس يوم عيد الأضحى المبارك، أعمال رفع جميع مخلفات الأضاحي بكافة أحياء مدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن للمحافظة على نظافة المدينة نفذت أمانة المنطقة برنامج عمل مكثف لأعمال رفع مخلفات الأضاحي انطلق من بعد صلاة العيد، وتم الانتهاء من رفع كافة مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد الأول بكافة أحياء مدينة بريدة.
وتواصل أمانة المنطقة أعمال النظافة المكثفة خلال بقية أيام عيد الأضحى المبارك، حيث دعت الجميع للاستمرار في التعاون عبر وضع مخلفات الأضاحي في الحاويات المخصصة لذلك.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة القصيم ترفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.