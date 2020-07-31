شكرا لقرائتكم خبر 53 مذهبة في كسوة الكعبة ينجزها 200 صانع طوال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت المملكة منذ تأسيسها على خدمة الحرمين الشريفين وكسوة الكعبة الشريفة، حيث أسست مصنعا ضخما لتلك المهمة من خلال مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحيث يجري تغيير الكسوة مرة كل عام.

ويعمل على كسوة الكعبة المشرفة 220 صانعا وفنيا، ويستغرق وقت تبديلها بين 3 إلى 4 ساعات، ويستخدم في التبديل أدوات خياطة، وخيوط حريرية، وقفازات، ورافعات لرفع ثوب الكعبة.

وتضم مواصفات كسوة الكعبة المشرفة 53 قطعة مذهبة، فيما تنقسم مراحل تبديل ثوب الكعبة إلى رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرا إسدال الكسوة.

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ولكسوة الكعبة المشرفة أبعاد عدة لارتفاع الكعبة المشرفة وعرضها، حيث إن ارتفاع الكعبة يقارب 14 مترا، و11 مترا عرض قماش الكسوة من جهة الركنين، وما يقارب 13 مترا عرض قماش الكسوة من جهة باب إبراهيم، و12 مترا عرض القماش جهة الملتزم، وأخيرا عرض قماش الكسوة من جهة الحجر الأسود 10 أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار تمدد وانكماش الحرير نتيجة الظروف الجوية.

يذكر أن هناك فريقا مختصا من قبل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة للعناية بالكسوة على مدار الساعة، بحيث تجري صيانتها بشكل دوري.

توزيع القطع المذهبة: