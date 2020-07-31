خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال الطواف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودا وخدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال أدائهم أمس طواف الإفاضة في رحاب البيت العتيق، في أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع تحفهم عناية الرحمن في ظل ما تقدمه حكومة المملكة من إجراءات احترازية وقائية وخدمات ورعاية في مختلف المجالات، وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان. ويأتي هذا التنظيم بالاشتراك مع وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، المشاركة في الحج الموجودة في أرجاء المسجد الحرام، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة كافة لاستقبال ضيوف الرحمن.

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