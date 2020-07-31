شكرا لقرائتكم خبر خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال الطواف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا التنظيم بالاشتراك مع وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، المشاركة في الحج الموجودة في أرجاء المسجد الحرام، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة كافة لاستقبال ضيوف الرحمن.
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