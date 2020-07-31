ضخ 640 ألف م3 من المياه في يوم عرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضخت شركة المياه الوطنية 640,000 م3 من المياه من محطات التحلية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة، حيث كان نصيب مشعر عرفات منها 40,000 م3. وأكدت الشركة مواصلة إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للساعات الـ24 الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف 640,000 ألف م3، ليصل معدل الضخ المستمر إلى 21 ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام. ولم تشهد الشركة أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية، مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة، ولله الحمد، مع استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ، وفقا للممارسات المهنية، وتبعا للبروتوكولات الصحية.

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