«الصحة العالمية» تجدد ترحيبها بتحديد أعداد الحجاج

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وقال المدير الإقليمي لمكتب المنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في حساب المكتب على تويتر: أود أن أعرب مجددا عن ترحيب المنظمة بقرار المملكة بشأن قصر موسم الحج هذا العام على عدد محدود من الحجاج من جنسيات مختلفة من بين المقيمين في المملكة، وذلك بغية الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها.
وكانت المملكة قررت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازمة لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
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