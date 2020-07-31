شكرا لقرائتكم خبر 10 لغات للرد على فتاوى الحجاج آليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام، حيث تشمل الخدمات بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك، وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.
وعملت الوزارة منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن، وعبر المواقع والمنصات الالكترونية التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.
- العربية
- الإنجليزية
- الفرنسية
- التركية
- الهندية
- الأوردو
- الهوسا
- الإندونيسية
- البنغالية
- الأمهرية
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