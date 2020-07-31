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10 لغات للرد على فتاوى الحجاج آليا

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- بواسطة أيمن الوشواش - بـ10 لغات عالمية تستقبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فتاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام، وترد عليها عبر الهاتف المجاني 8002451000.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام، حيث تشمل الخدمات بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك، وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.

وعملت الوزارة منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن، وعبر المواقع والمنصات الالكترونية التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.

  • العربية
  • الإنجليزية
  • الفرنسية
  • التركية
  • الهندية
  • الأوردو
  • الهوسا
  • الإندونيسية
  • البنغالية
  • الأمهرية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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