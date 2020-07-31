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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتسمت عمليتا الحلق والتقصير بعد فراغ الحجاج من رمي جمرة العقبة بالسلاسة وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بتخصيص أدوات حلاقة وقص جديدة لكل حاج، إضافة إلى إلزام محلات الحلاقة بالضوابط المحددة لمنع أي تجاوزات. ضوابط لمحلات الحلاقة استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره

ارتداء القفازات عند خدمة الحاج وتغيير القفازات بعد كل حاج

لف كل حاج بغطاء نظيف، واستخدام الأردية ذات الاستخدام الواحد للتخلص منها بعد كل حاج

استخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد، ووضعها حول عنق الحاج عند قص الشعر

التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل حاج، مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة

استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل حاج، مثل المشط والأمواس وغيرها

تقديم الخدمة للحاج من قبل العامل الخاص بالمجموعة، ويمنع تنقل العامل بين المجموعات

تنظيف وتطهير كرسي الحلاقة، وخصوصا مسند الذراع، وكذلك أدوات الحلاقة كالأمشاط، والفرش، وعربات الأدوات

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