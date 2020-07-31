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وقال «الخطط الأمنية التي وضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد. وما زلنا مستمرين في تنفيذ هذه الخطط لباقي اليوم»، وعزا ما تحقق من نجاح للخطة الأمنية والمرورية إلى توفيق الله ثم متابعة لحظية من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد الحربي، ونائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، اللذين يشاركان لحظة بلحظة في تنفيذ تفاصيل الخط الأمنية والمرورية لموسم هذا الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم أمني ومروري
رافق الحجاج لمنشأة الجمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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