تنظيم أمني ومروري رافق الحجاج لمنشأة الجمرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء محمد البسامي، أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا بعد صلاة فجر أمس إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة في الوقت المحدد للخطوط الناقلة من مشعر مزدلفة إلى منى، وسط تنظيم أمني ومروري رائع جدا. وقال «الخطط الأمنية التي وضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد. وما زلنا مستمرين في تنفيذ هذه الخطط لباقي اليوم»، وعزا ما تحقق من نجاح للخطة الأمنية والمرورية إلى توفيق الله ثم متابعة لحظية من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد الحربي، ونائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، اللذين يشاركان لحظة بلحظة في تنفيذ تفاصيل الخط الأمنية والمرورية لموسم هذا الحج.

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كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم أمني ومروري

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