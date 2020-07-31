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شكرا لقرائتكم خبر عين زبيدة.. تراث عمراني فريد يسقي الحجاج وأهل مكة 1255 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم المحاولات الكبيرة لتوفير المياه للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة في العهد الأموي، حيث بنيت السدود وحفرت الآبار والعيون، إلا أن إنشاء «عين زبيدة» في العصر العباسي عام (194هـ) جاء ليشكل حلا جذريا لمشكلة شح المياه في البقاع الطاهرة وما جاورها من قرى ومناطق لمئات السنين، كانت المياه تتدفق من هذا الوقف الإسلامي العظيم بغزارة حتى أصبحت تسقي المزارع والحقول الواقعة قرب مسارها، ما جعلها مزارا سياحيا وريفيا لأهالي مكة المكرمة، وزوار بيت الحرام من حجاج ومعتمرين، وظلت كذلك إلى أن حلت محلها الأنابيب ووسائل الضخ الحديثة خلال العقود القليلة الماضية في العهد السعودي.
وقال المؤرخ والباحث في تاريخ مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسين الشريف: إن «عين زبيدة» تمثل إرثا حضاريا وهندسة معمارية فريدة من نوعها، إن العين تنسب إلى السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية، زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وذلك عندما قصدت مكة المكرمة للحج سنة 186 هجرية، وجلبت إليها الماء من جبال الطائف بأقصى وادي نعمان، شرقي مكة، وأقامت الأقنية حتى أبلغت الماء إلى مكة، مبينا أن مشروع السيدة زبيدة العظيم لم يبدأ به إلا بعد عام 194هـ حسب ما أشار إليه عدد من المؤرخين .
وبين أن عين حنين تلتقي مع عين زبيدة - وهي مغذية لها - القادمة من أسفل جبل كرا بأعلى وادي نعمان وتمر قناتها بوادي نعمان ثم عرفة ثم مزدلفة ثم العزيزية ثم الششة فالروضة، حيث تلتقي مع عين حنين في قناة واحدة عند بستان بنونة «قصر الملك فيصل» المجاور لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة.
عين زبيدة
- تشكل إرثا حضاريا وهندسيا عظيما يجسد عظمة الإنسان الذي عاش على ثرى بلاد الحرمين والشريفين
- قوة عزائمهم شقت الجبال واخترقت الهضاب وطوعت التضاريس الصعبة لبناء حضارة إنسانية عظيمة
- بلغ عمقها في بعض المواقع نحو (60 م)
- مسارات العين التاريخية يتجاوز طولها (30 كلم)
- تتضمن 132 خرزة تعمل عمل غرف التفتيش
- تبدأ عند الخرزة رقم (1) بوادي نعمان وتتجه صوب مكة المكرمة، لتظهر في عرفات حول جبل الرحمة في أول ظهور لها جنوب شرقي عرفة
- تتجه لتمر ببطن وادي عرنة ومنه إلى منطقة القطانية غرب وادي عرنة، ثم على السفوح الجنوبية والغربية لجبال المنطقة بين عرفات ومزدلفة
- تظهر القناة مرة أخرى في حي العزيزية بمكة المكرمة في أماكن عدة، ويظهر الجزء الأخير منها بعد جسر الملك خالد
- بعد ذلك المكان أزيلت القنوات وبنيت عمارات مكانها
- تحتوي العين - إضافة إلى الخرزات والقنوات - على مبان إدارية وخزانات لتجميع المياه وبرك
كانت هذه تفاصيل خبر عين زبيدة..
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