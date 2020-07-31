شكرا لقرائتكم خبر عين زبيدة.. تراث عمراني فريد يسقي الحجاج وأهل مكة 1255 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع زيادة أعداد المسلمين في العصور الإسلامية الأولى خاصة الأموي والعباسي شكلت قلة مصادر المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة معاناة لأهلها، خاصة في موسم الحج مع قدوم أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين، الذين كانوا يواجهون صعوبات جمة من نقص المياه خلال رحلتهم صوب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ورغم المحاولات الكبيرة لتوفير المياه للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة في العهد الأموي، حيث بنيت السدود وحفرت الآبار والعيون، إلا أن إنشاء «عين زبيدة» في العصر العباسي عام (194هـ) جاء ليشكل حلا جذريا لمشكلة شح المياه في البقاع الطاهرة وما جاورها من قرى ومناطق لمئات السنين، كانت المياه تتدفق من هذا الوقف الإسلامي العظيم بغزارة حتى أصبحت تسقي المزارع والحقول الواقعة قرب مسارها، ما جعلها مزارا سياحيا وريفيا لأهالي مكة المكرمة، وزوار بيت الحرام من حجاج ومعتمرين، وظلت كذلك إلى أن حلت محلها الأنابيب ووسائل الضخ الحديثة خلال العقود القليلة الماضية في العهد السعودي.

وقال المؤرخ والباحث في تاريخ مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسين الشريف: إن «عين زبيدة» تمثل إرثا حضاريا وهندسة معمارية فريدة من نوعها، إن العين تنسب إلى السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية، زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وذلك عندما قصدت مكة المكرمة للحج سنة 186 هجرية، وجلبت إليها الماء من جبال الطائف بأقصى وادي نعمان، شرقي مكة، وأقامت الأقنية حتى أبلغت الماء إلى مكة، مبينا أن مشروع السيدة زبيدة العظيم لم يبدأ به إلا بعد عام 194هـ حسب ما أشار إليه عدد من المؤرخين .

وبين أن عين حنين تلتقي مع عين زبيدة - وهي مغذية لها - القادمة من أسفل جبل كرا بأعلى وادي نعمان وتمر قناتها بوادي نعمان ثم عرفة ثم مزدلفة ثم العزيزية ثم الششة فالروضة، حيث تلتقي مع عين حنين في قناة واحدة عند بستان بنونة «قصر الملك فيصل» المجاور لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة.

عين زبيدة