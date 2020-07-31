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شكرا لقرائتكم خبر حجاج: إقامة الفريضة بأعداد محدودة قرار حكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وثمن الحجاج المقيمون الدور الكبير والرائد الذي تؤديه المملكة تجاه ضيوف الرحمن من خلال إقامة الحج بأعداد محدودة ومن جنسيات مختلفة، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وعلى صحة قاصدي بيت الله الحرام، مما يدل دلالة واضحة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل قرار يصب في صالح الأمة الإسلامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة أبناء الأمة الإسلامية.
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خدمات وتسهيلات
وقال الحاج محمد الخبيري من السعودية «سررت بما شاهدته من خدمات وتسهيلات قدمت لنا من الجهات الحكومية كافة وعلى رأسها وزارة الحج منذ وصولنا إلى مطار الملك عبدالعزيز ووصولنا لمكة المكرمة، حيث وفرت لنا الباصات المريحة لنقلنا إلى مكة المكرمة والسكن في الفندق المخصص للإقامة والمجهز بجميع الاحتياجات الصحية وتخصيص مرشدين لكل مجموعة من الحجاج، وكذلك الخدمات والتسهيلات في المشاعر المقدسة، مشيدا بما تقدمه القطاعات الصحية لحجاج بيت الله الحرام من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس خلال أداء فريضة الحج، ومنها توزيع المعقمات والكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي من خلال التنقل في طوابير منظمة تضمن صحتهم وسلامتهم»، مشيدا بتوفير طاقم طبي مجهز لكل مجموعة من حجاج بيت الله الحرام.
وعن الخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة قال الحاج محمد حسين من بوركينا فاسو إن تلك الخدمات المقدمة تثلج الصدر، حيث قدمت لنا الخدمات الأمنية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية والتنظيم المثالي والرائع في تحركات الحجاج ومساعدتهم في الصعود إلى جبل الرحمة، عادا قرار تعليق الدخول للأراضي السعودية للحج قرارا مناسبا وحكيما نظرا للظروف الحالية، حفاظا على سلامة أرواح أبناء الأمة الإسلامية من المخاطر وعدم المجازفة بصحتهم، منوها بما تبذله المملكة من جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، خاصة خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين.
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تنظيم رائع
من جهته قال الحاج حشنود بيك يونس من أوزبكستان بعد فراغه من أداء طواف الإفاضة: إن التنظيم الذي شاهدناه أثناء الطواف من خلال تطبيق التباعد والسير بانتظام يعد تنظيما رائعا منقطع النظير، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على حرصهما على إقامة الفريضة وعدم تعطيلها هذا العام وسط الاحترازات والبروتوكولات الصحية والخدمات الطبية إضافة لجهودهما النيرة في رعاية شؤون الحرمين الشريفين.
وأشاد الحاج أحمد عبدالله بدي سار من إيران قبل أدائه طواف الإفاضة بتعامل قوات الأمن الراقي والمثالي أثناء مكثهم بالمشاعر المقدسة، وتسهيل الحركة المرورية والمحافظة على أمن الحجيج من خلال حضورهم المستمر وإرشادهم للحجاج، مقدما شكره لكل من شارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام. ونوه بدور القطاعات الصحية التي تواصل الليل بالنهار في العمل على صحة الجميع من خلال التدابير الوقائية والصحية الخاصة بالجائحة، مؤكدا أن ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم ما هو إلا دليل شاهد للعيان على حرصها الشديد على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الجميع.
وقال الحاج محمد عامر من ماليزيا أثناء توجهه لأداء طواف الإفاضة: إن الخدمات والتسهيلات التي قدمت لنا بالمشاعر المقدسة غمرتنا بالطمأنينة وتفوق الوصف ولم نر مثيلا لها وهذا ليس بغريب عن المملكة وقادتها، معربا عن تأييده ودعمه لقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة. وبين أن ذلك يأتي للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم والأخذ بالأسباب الشرعية.
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