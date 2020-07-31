- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسارات الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسط أجواء إيمانية ومنظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية
وقدم رجال الأمن جهودا مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام.
وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية الموقتة التي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم، لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.
وتأتي هذه التدابير حرصا من المملكة على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة (مكة)
كيف طاف الحجاج؟
- جدولة تفويج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر وتقليل الازدحام، مع وضع منظمين.
- تفويج الحجاج وتوزيعهم على جميع طوابق السعي، مع وضع مسارات لضمان مسافات التباعد الجسدي الموصى بها.
- التقليل من التواصل الشخصي بين مرتادي الحرم المكي، ومنع التجمعات بشكل عام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
- منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.
- تخصيص مداخل ومخارج معينة، مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الحجاج، ومنع التزاحم والتدافع.
- منع التزاحم عند برادات ماء زمزم للشرب، ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي.
- منع استخدام أدوات تخزين المياه، والعلب المستخدمة لتخزين مياه زمزم.
- منع جلب الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجية.
- منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء، وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات.
- توزيع مطهرات الأيدي ذات العبوات الصغيرة والمناديل الورقية خلال الرحلة إلى الحرم المكي.
- تطهير منطقة الصحن ومنطقة المسعى بشكل دوري قبل وبعد طواف كل فوج من الحجيج.
- رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.
- تطهير الكراسي والعربات المستخدمة بشكل مستمر وبعد كل استخدام.
- تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية بشكل دوري.
- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يوميا، مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسارات الافتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.