الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسارات الافتراضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى ضيوف الرحمن أمس طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وسط أجواء إيمانية ومنظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية

وقدم رجال الأمن جهودا مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية الموقتة التي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم، لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

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وتأتي هذه التدابير حرصا من المملكة على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة (مكة)

كيف طاف الحجاج؟