شكرا لقرائتكم خبر 17129 جامعا ومسجدا تحتضن المصلين في عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى المصلون أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في 17129 جامعا ومسجدا إضافيا بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، تماشيا مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتطرق الخطباء في خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا.

مصلون يؤدون صلاة العيد بأحد المساجد

كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.