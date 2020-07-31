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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة 7 عقود لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة المكرمة ومشعر منى، شملت صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالبلديات الفرعية بمكة المكرمة ومشعر منى بقيمة إجمالية بلغت (20.825.756) ريالاً، ولمدة ثلاث سنوات.
وتحظى مشاريع تصريف السيول في مكة المكرمة بعناية بالغة نظرًا لما لها من أهمية في المحافظة على أرواح وممتلكات السكان، والتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة؛ إذ أنجزت الأمانة مؤخرًا الكثير من المشاريع في هذا المجال، التي أسهمت -بفضل الله- في تطوير الشبكات القائمة، والحد من أضرار السيول، ودرء مخاطرها.
مما يُذكر أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف الممتدة لعشرات الكيلومترات تحت الأرض، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، التي سيكون لها مردود كبير -بإذن الله- عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.أمانة العاصمة المقدسة
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:41 PM
للمحافظة على أرواح وممتلكات السكان والتأكد من سلامة وكفاءة الشبكات
أبرمت أمانة العاصمة المقدسة 7 عقود لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة المكرمة ومشعر منى، شملت صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالبلديات الفرعية بمكة المكرمة ومشعر منى بقيمة إجمالية بلغت (20.825.756) ريالاً، ولمدة ثلاث سنوات.
وتحظى مشاريع تصريف السيول في مكة المكرمة بعناية بالغة نظرًا لما لها من أهمية في المحافظة على أرواح وممتلكات السكان، والتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة؛ إذ أنجزت الأمانة مؤخرًا الكثير من المشاريع في هذا المجال، التي أسهمت -بفضل الله- في تطوير الشبكات القائمة، والحد من أضرار السيول، ودرء مخاطرها.
مما يُذكر أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف الممتدة لعشرات الكيلومترات تحت الأرض، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، التي سيكون لها مردود كبير -بإذن الله- عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.
، بتكلفة تقارب الـ21 مليونًا.. "أمانة مكة" تُبرم 7 عقود لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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