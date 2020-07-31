محمد بن مسعود - الدمام - بمبلغ يتوقع أن يصل إلى 81 مليون يورو أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع فيكتور أوسيمن مهاجم منتخب نيجيريا قادماً من ليل الفرنسي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن صحيفة جارديان ذكرت أن نابولي سيدفع 60 مليون يورو (71.06 مليون دولار) بشكل مبدئي، وقد يرتفع المبلغ إلى 81 مليون يورو في صورة إضافات متعلقة بالأداء.

وقال النادي الإيطالي في بيان:« يسعد نادي نابولي أن يعلن تعاقده مع فيكتور أوسيمن من ليل».

وأحرز المهاجم النيجيري الدولي البالغ من العمر 21 عاماً، الذي ذكرت تقارير صحفية أنه وقع عقداً لخمس مواسم، 18 هدفاً بجميع المسابقات مع ليل هذا الموسم ليقوده إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الذي انتهى قبل الأوان بسبب جائحة كوفيد-19.

وأمضى أوسيمن موسمين بين صفوف فولفسبورج الألماني، حيث شارك في مباراته الأولى كلاعب محترف في 2017، قبل انتقاله إلى شارلروا البلجيكي مسجلاً 20 هدفاً.

وسجل أوسيمن أربعة أهداف في ثماني مباريات مع نيجيريا، كما فاز بكأس العالم تحت 17 عاماً في 2015 وكان هدافا للبطولة برصيد 10 أهداف.

قادماً من ليل الفرنسي.. نابولي يظفر بخدمات أوسيمن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-31 أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع فيكتور أوسيمن مهاجم منتخب نيجيريا قادماً من ليل الفرنسي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن صحيفة جارديان ذكرت أن نابولي سيدفع 60 مليون يورو (71.06 مليون دولار) بشكل مبدئي، وقد يرتفع المبلغ إلى 81 مليون يورو في صورة إضافات متعلقة بالأداء.

وقال النادي الإيطالي في بيان:« يسعد نادي نابولي أن يعلن تعاقده مع فيكتور أوسيمن من ليل».

وأحرز المهاجم النيجيري الدولي البالغ من العمر 21 عاماً، الذي ذكرت تقارير صحفية أنه وقع عقداً لخمس مواسم، 18 هدفاً بجميع المسابقات مع ليل هذا الموسم ليقوده إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الذي انتهى قبل الأوان بسبب جائحة كوفيد-19.

وأمضى أوسيمن موسمين بين صفوف فولفسبورج الألماني، حيث شارك في مباراته الأولى كلاعب محترف في 2017، قبل انتقاله إلى شارلروا البلجيكي مسجلاً 20 هدفاً.

وسجل أوسيمن أربعة أهداف في ثماني مباريات مع نيجيريا، كما فاز بكأس العالم تحت 17 عاماً في 2015 وكان هدافا للبطولة برصيد 10 أهداف. 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 Advertisements 07:59 PM بمبلغ يتوقع أن يصل إلى 81 مليون يورو بمبلغ يتوقع أن يصل إلى 81 مليون يورو أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع فيكتور أوسيمن مهاجم منتخب نيجيريا قادماً من ليل الفرنسي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن صحيفة جارديان ذكرت أن نابولي سيدفع 60 مليون يورو (71.06 مليون دولار) بشكل مبدئي، وقد يرتفع المبلغ إلى 81 مليون يورو في صورة إضافات متعلقة بالأداء.

وقال النادي الإيطالي في بيان:« يسعد نادي نابولي أن يعلن تعاقده مع فيكتور أوسيمن من ليل».

وأحرز المهاجم النيجيري الدولي البالغ من العمر 21 عاماً، الذي ذكرت تقارير صحفية أنه وقع عقداً لخمس مواسم، 18 هدفاً بجميع المسابقات مع ليل هذا الموسم ليقوده إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الذي انتهى قبل الأوان بسبب جائحة كوفيد-19.

وأمضى أوسيمن موسمين بين صفوف فولفسبورج الألماني، حيث شارك في مباراته الأولى كلاعب محترف في 2017، قبل انتقاله إلى شارلروا البلجيكي مسجلاً 20 هدفاً.

وسجل أوسيمن أربعة أهداف في ثماني مباريات مع نيجيريا، كما فاز بكأس العالم تحت 17 عاماً في 2015 وكان هدافا للبطولة برصيد 10 أهداف.

، قادماً من ليل الفرنسي.. نابولي يظفر بخدمات أوسيمن ،

المصدر : الخليج 365

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