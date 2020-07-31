شاهد... الطرق المتبعة لوصول الإعاشة للحجاج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوضح رئيس طائفة متعهدي الإعاشة في مكة المكرمة أحمد رابح الشريف، اليوم الجمعة، الطرق المتبعة لوصول الإعاشة للحجاج. أوضح رئيس طائفة متعهدي الإعاشة في مكة المكرمة أحمد رابح الشريف، اليوم الجمعة، الطرق المتبعة لوصول الإعاشة للحجاج. وقال لقناة " السعودية " بدأنا بإعداد خطة وكيفية التعامل مع هذه الوجبة في ظل الجائحة، وزودنا قوائم الطعام للحجاج هذا العام وحددنا الطعام بشكل يتناسب مع الجائحة. وأضاف : والوجبات صحية وأمنة لأنها وجبة مجمدة ومناسبة لحجاج.

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