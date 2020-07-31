شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لم نسجل حالات إصابة بكورونا بين الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على عدم تسجيل إصابات بفيروس أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد أو أمراض أخرى بين الحجاج. وأشار خلال الإفادة اليومية بشأن الحجاج، إلى أن القادة الصحيون قاموا بأدوارهم في مرافقة مجموعات الحجاج، مضيفًا أنه يوجد 93 مراجعا للعيادات الصحية ولا يوجد بينهم حالات اشتباه بكورونا.

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