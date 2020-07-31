شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متسوطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة " تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.