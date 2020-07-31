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حقيقة تصدُّق الصومال على المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب "تاريخ آل سعود"، حقيقة تبرُّع الصومال إلى المملكة عام 1313هـ بسبب القحط، ردًا على أحد المغردين.

وقال الحساب في تغريدة له : " غير صحيح أن الصومال تصدقت يوماً على ، وللأسف هذا القول منتشر ومنشور في بعض الصحف " .

وأضاف: " ومن روج هذا القول قال أن الصومال تبرعت لنجد في عام 1313هـ بسبب القحط، علماً بأن المراجع التاريخية مثل تحفة المشتاق وعقد الدرر وغيرها لم تذكر حصول قحط وجوع في هذه السنة أو قبلها أو قبلها ".

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