شاهد.. لقطات مهيبة بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة صباح اليوم

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الرياض - علي القحطاني - منى (صدى): التقطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، صورًا بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة صباح اليوم الجمعة. التقطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، صورًا بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة صباح اليوم الجمعة. وأعلنت وزارة الحج والعمرة، عن نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة . Advertisements

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