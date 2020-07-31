صلاة الجمعة في المسجد الحرام خلال موسم الحج قبل أكثر من 100 عام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، صلاة الجمعة في المسجد الحرام خلال موسم الحج عام 1325هـ الموافق 1908م. أظهرت صورة تاريخية نادرة، صلاة الجمعة في المسجد الحرام خلال موسم الحج عام 1325هـ الموافق 1908م. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة التاريخية، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الجمعة.

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