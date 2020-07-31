شكرا لمتابعة خبر عن غياب «يوم الخليف» عن نساء مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حرمت الإجراءات الصحية المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نساء مكة المكرمة من العادة السنوية لهم والتي يُطلق عليه "يوم الخليف".

وهذه العادة يقوم بها النساء في التاسع من ذي الحجة سنويًا، إذ يكتظ المسجد الحرام باللون الأسود في مشهد عباءات النساء التي تملأ ساحات الحرم، للطواف بالكعبة المشرفة وتناول وجبة الإفطار.

وتقوم النساء بهذا الإجراء، مستغلين فرصة خلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، وهي الفرصة التي لا تتكرر كثيرا في بقية العام للنساء، لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء جوار الكعبة المشرفة لفترات طويلة من اليوم، ومن ثم الذهاب إلى منازلهن لإحياء "يوم الخليف".