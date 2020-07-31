شكرا لمتابعة خبر عن «الغيبوبة الجماعية» تصيب المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لم يخلو أول أيام عيد الأضحى المبارك، من الكوميديا والفكاهة، التي كان لها دورًا بارزًا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر وسم "الغيبوبة الجماعية".

وتتداول المغردون، مقاطع فيديو وصور فكاهية عن الأحوال في أول أيام عيد الأضحى، إذ يعتبر مصطلح "الغيبوبة الجماعية"، مصطلحًا ساخرًا يكشف عن السهر والإرهاق في ليلة العيد.

ويعد السهر والإرهاف مخالفًا للمتعارف عليه في العيد، إذ تكون الاحتفالات وتبادل التهاني من بعد وقت صلاة العيد حتى إلى ما بعد اجتماع الأهالي لوليمة الغداء، لكن تأتي "الغيبوبة الجماعية" لتصبح المدن خالية.