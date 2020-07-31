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خطوات حجز موعد لذبح الأضحية في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت أمانة منطقة حائل، عن خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي في مسالخ مدينة حائل.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن حجز موعد لذبح الأضحية من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا  ، حيث يتم اختبار نوع الذبيحة والمسلح، وعدد الذبائح، ووقت الذبح.

ونبهت الأمانة، على ضرورة الحضور قبل الموعد بـ15 دقيقة، مشيرة إلى أنه يتم اختيار زمن الذبح حسب أسبقية التسجيل.

يأتي ذلك بتوجيه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس؛ لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس .

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