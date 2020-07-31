وزارة الحج تُهيئ مواقع للحلاقة في مشعر منى

هيأت وزارة الحج والعمرة، العديد من المواقع للحلاقة في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء شعيرة الحلق أو التقصير وفق البروتوكولات الصحية المتبعة.

وتتابع الوزارة بشكل مستمر جاهزية مواقع الحلاقة، وتشرف على تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية كافة خلال تنفيذ الشعيرة.

كما أجرت الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين في مهنة الحلاقة والتأكد من سلامة المواد والأدوات المستخدمة في الحلاقة، واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة لأداء المهمة على الوجه الأكمل.

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