استبيان إلكتروني لقياس مدى رضا الحجاج عن الأعمال البلدية

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي- استبيانًا لقياس مستوى الخدمات البلدية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1441هـ.

وأوضح مدير عامّ خدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ الاستبيان الإلكتروني تم تخصيصه لتقييم مستوى الخدمات البلدية المقدمة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقياس رضا الحجاج. مُشيرًا إلى ترجمة الاستبيان لخمس لغات مختلفة، وتوزيعه إلكترونيًّا على أوسع نطاق لقياس جودة وكفاءة الخدمات البلدية.

وأكد حلواني على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الأمانة على تحسين جودة الخدمات وتطويرها والتعرف على آراء وانطباعات زوار بيت الله الحرام.