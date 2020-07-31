بالصور.. أكثر من 40 فرقة إسعافية و150 متطوعًا قاموا بتأمين صلاة العيد

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بالتغطية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمنطقة، بأكثر من أربعين فرقة إسعافية، وأكثر من 150 متطوعًا ومتطوعة من فريق التطوع الإسعافي التابع للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه تمت مشاركة 18 فرقة إسعافية في داخل المدينة، حيث تم تمركز 8 فرق إسعافية، وعشر فرق تطوعية إسعافية رجالية ونسائية في ساحات المسجد النبوي، فيما بلغت الفرق الإسعافية الأرضية في المحافظات والقرى والطرق الخارجية التابعة للمنطقة ٢٣ فرقة إسعافية، منوهة إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذه المهمة من منتصف ليلة العيد وحتى انتهاء التمركزات بتوجيهات رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم، وبإشراف ومتابعة من مدير فرع الهيئة بالمنطقة د. أحمد الزهراني، ومساعدة الشئون الفنية ومشرف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف والإدارة الطبية والقيادة الميدانية وإدارة التطوع وغرفة العمليات بالمنطقة.