يقوم بالعبث بها ثم يتركها.. ضبط مواطن سرق 9 سيارات بوضع التشغيل

تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر، إثر قيامة بسرقة 9 سيارات تركها أصحابها في حالة تشغيل قبل أن يتمكن الجاني من سرقتها والعبث بها وتركها.

وأكد المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، على أن شرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، يقوم بسرقة المركبات في وضع التشغيل، لافتًا إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بارتكاب نحو 9 سرقات لمركبات في وضع التشغيل، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

