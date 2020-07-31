تورطا بارتكاب 24 جريمة.. ضبط مواطنين تخصصا بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة

بحوزتهما 420 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة..

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ في العقد الرابع من العمر، وذلك لتورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما 420 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة (نوع بلدوزر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضا: Advertisements شرطة مكة المكرمة: توقيع الغرامات بحق 216 مخالفًا لإجراءات كورونا شرطة تبوك تلقي القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة

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