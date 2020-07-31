محافظ «منشآت» يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

داعيًا بأن يجزيهم خيرًا على ما يقدمونه لخدمة الحجاج..

تقدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد باسمه ونيابة عن منسوبي منشآت، بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعله مبرورًا، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على ربوع هذا الوطن أعوامًا مديدة.



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