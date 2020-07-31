وفاة وإصابة ١٧ شخصًا.. انقلاب حافلة نقل جماعي وتصادم 4 سيارات

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق الرياض-سديرن، نتج عنه إصابة ١٥ شخصًا، وحالتا وفاة، وذلك مساء أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ من مواطن عن انقلاب حافلة نقل جماعي وتصادم أربع سيارات، حيث تم توجيه ثلاثة عشر فرقة إسعافية للموقع بزمن استجابة بلغ ثمانٍ دقائق، لافتًا إلى تواجد القيادة الميدانية في الموقع.

وأضاف أنه تبين وجود حالتي وفاة، وخمسة عشر إصابة، منها حالتان خطيرتان، وثلاث حالات متوسطة، وأربع حالات طفيفة، فيما تم علاج حالة في الموقع بعد أن رفض النقل. مشيرًا إلى أنه تم نقل أربع حالات من جهات إسعافية أخرى، حيث تم توجيه جميع الإصابات لمستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى حوطة سدير.

وطالب الجلاجل، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نوه على مرتادي الطرق على عدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية، وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.

