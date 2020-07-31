السيسي: تنظيم الحج بدقة ونجاح أكد قدرة المملكة على تحمل المسؤولية المقدسة

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التنظيم الدقيق والناجح لشعائر الحج هذا العام والذي واكب ظروفًا استثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأكد الرئيس المصري، على أن هذا الأمر يعكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية، منوهًا إلى أن الإجراءات السعودية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر الحساب الرسمي على الفيس بوك، تدوينة نقل خلالها إشادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بما أنجزته المملكة هذا العام، خلال تنظيمها لموسم حج في ظروف استثنائية، حيث كتب: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنيء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها علي تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الاسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قام بالاتصال هاتفيًّا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.