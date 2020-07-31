السيسي وعباس يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالعيد وشفائه ومغادرته المستشفى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، أيضًا اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وهنأ الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

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وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

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