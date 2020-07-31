حج / وزارة الصحة: لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة والحالة الصحية للحجاج مطمئنة



منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

أوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس

// انتهى //

19:51ت م

0195



منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة.أوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.// انتهى //19:51ت م0195

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