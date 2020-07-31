السعودية اليوم / رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الدكتور أنس الفارس : استبشر الجميع بخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وكانت مناسبة سعيدة تزامنت مع مناسبة أخرى سعيدة وهي إتمام الحجاج نسك وقفة عرفة بكل نجاح ولله الحمد وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يمد في عمره ويلبسه ثياب الصحة والعافية.

ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك علينا أعواماً عديدة وهما يرفلان بلباس الصحة ودوام العافية.

// انتهى //

18:52ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس ادارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ حفظهما الله ـ بحلول عيد الأضحى المبارك , وبمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ من المستشفى سليماً معافى .وقال الدكتور أنس الفارس : استبشر الجميع بخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وكانت مناسبة سعيدة تزامنت مع مناسبة أخرى سعيدة وهي إتمام الحجاج نسك وقفة عرفة بكل نجاح ولله الحمد وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يمد في عمره ويلبسه ثياب الصحة والعافية.ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك علينا أعواماً عديدة وهما يرفلان بلباس الصحة ودوام العافية.// انتهى //18:52ت م0182

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