السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تعلن زيادة عدد القبول لمرحلتي البكالوريوس والماجستير بنسبة 20% للعام الجاري



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أعلنت رئيسة الجامعة

وقالت الدكتورة ليلك الصفدي في تصريح لها إن هذا القرار جاء ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وخروجه بصحة وعافية يوم أمس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.

وأضافت أن الجامعة تستشعر كذلك دورها الرئيس تجاه المجتمع ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالتعليم والاستثمار في اقتصاد وصناعة المعرفة وتطوير رأس المال البشري ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030، وسيتم رفع نسبة المقبولين في كل التخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن الذين تقدموا لبوابة القبول الإلكترونية سابقاً للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1442، مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة المخرجات.

ودعت الدكتورة الصفدي في ختام تصريحها الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِما ويبقيهما ذخراً للأمة والشعب السعودي.

// انتهى //

18:28ت م

0180



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% عن النسبة المحددة سابقاً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.وقالت الدكتورة ليلك الصفدي في تصريح لها إن هذا القرار جاء ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وخروجه بصحة وعافية يوم أمس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.وأضافت أن الجامعة تستشعر كذلك دورها الرئيس تجاه المجتمع ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالتعليم والاستثمار في اقتصاد وصناعة المعرفة وتطوير رأس المال البشري ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030، وسيتم رفع نسبة المقبولين في كل التخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن الذين تقدموا لبوابة القبول الإلكترونية سابقاً للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1442، مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة المخرجات.ودعت الدكتورة الصفدي في ختام تصريحها الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِما ويبقيهما ذخراً للأمة والشعب السعودي.// انتهى //18:28ت م0180

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تعلن زيادة عدد القبول لمرحلتي البكالوريوس والماجستير بنسبة 20% للعام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.