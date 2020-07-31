السعودية اليوم / محافظ الزكاة والدخل يرفع تهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الأضحى المبارك وبمناسبة مغادرته المستشفى



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، تبريكاته وتهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده أعواماً عديدة والمملكة العربية

كما تمنى معاليه لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وذلك بعد خروجه مساء أمس الخميس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، داعياً الله - عز وجل - أن يُبارك له في صحته وعمره، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة .

// انتهى //

18:27ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، تبريكاته وتهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده أعواماً عديدة والمملكة العربية السعودية ترفل بالخير والرخاء.كما تمنى معاليه لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وذلك بعد خروجه مساء أمس الخميس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، داعياً الله - عز وجل - أن يُبارك له في صحته وعمره، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة .// انتهى //18:27ت م0178

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