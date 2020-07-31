زيادة عدد القبول لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الجامعة الإلكترونية بنسبة 20%

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت رئيسة الجامعة الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% عن النسبة المحددة سابقاً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

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وقالت الدكتورة ليلك الصفدي في تصريح لها إن هذا القرار جاء ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وخروجه بصحة وعافية يوم أمس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.

وأضافت أن الجامعة الإلكترونية تستشعر كذلك دورها الرئيس تجاه المجتمع ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالتعليم والاستثمار في اقتصاد وصناعة المعرفة وتطوير رأس المال البشري ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030، وسيتم رفع نسبة المقبولين في كل التخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن الذين تقدموا لبوابة القبول الإلكترونية سابقاً للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1442، مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة المخرجات.

ودعت الدكتورة الصفدي في ختام تصريحها الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِما ويبقيهما ذخراً للأمة والشعب السعودي.

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