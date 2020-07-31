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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.796 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 85 حالة وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351 حالة.فيروس كورونا الجديد
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 06:41 PM
إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351فلسطين: حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.796 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 85 حالة وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351 حالة.
، فلسطين: حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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