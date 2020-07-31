- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدى آلاف المصلين المقدسيين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد، حيث شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقاً كبيراً للمواطنين المقدسيين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد، وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين في خطبة العيد: المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو ظالم.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 06:24 PM
وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كوروناآلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى
أدى آلاف المصلين المقدسيين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد، حيث شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقاً كبيراً للمواطنين المقدسيين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد، وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين في خطبة العيد: المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو ظالم.
، آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.