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يصاحب قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام ظهور وقائع وحوادث بعضها كوميدي والبعض الآخر درامي لرد فعل الحيوانات قبل سوْقها إلى موضع الذبح.
وبحسب ما نشرته "اليوم السابع"، فقد كان آخر هذه المواقف انتشار مقطع فيديو لعجل خارق في مصر، أثار حالة من الذهول لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة "هيجان" وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة، صاحب ذلك حالة من الرعب والفزع بين المصريين.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 06:24 PM
دخل في حالة هيجان وخرج عن السيطرة وأثار حالة من الرعب والفزع
يصاحب قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام ظهور وقائع وحوادث بعضها كوميدي والبعض الآخر درامي لرد فعل الحيوانات قبل سوْقها إلى موضع الذبح.
وبحسب ما نشرته "اليوم السابع"، فقد كان آخر هذه المواقف انتشار مقطع فيديو لعجل خارق في مصر، أثار حالة من الذهول لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة "هيجان" وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة، صاحب ذلك حالة من الرعب والفزع بين المصريين.
، كوميديا العيد.. عجل خارق يرفض الذبح ويحطم سيارة نقل.. شاهد الفيديو ،
المصدر : الخليج 365
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