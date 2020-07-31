، مكة.. إغلاق 3 مسالخ مخالفة ومصادرة 70 رأساً من الأغنام بالعزيزية ،

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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة (3) مسالخ عشوائية بدون تصاريح نظامية، ومطبخاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.
وأوضح رئيس بلدية العزيزة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية ضبطت المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 43 رأساً من الأغنام مذبوحة وعدد 11 عاملاً يعملون بدون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق المسالخ التي تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى مصادرة عدد 70 رأساً من الغنم غير المذبوح وتسليمها إلى إدارة وحدت الذبح.
وأكد المهندس "المالكي" أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 06:05 PM
عشوائية وتعمل دون تصاريح نظاميةمكة.. إغلاق 3 مسالخ مخالفة ومصادرة 70 رأساً من الأغنام بالعزيزية
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة (3) مسالخ عشوائية بدون تصاريح نظامية، ومطبخاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.
وأوضح رئيس بلدية العزيزة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية ضبطت المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 43 رأساً من الأغنام مذبوحة وعدد 11 عاملاً يعملون بدون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق المسالخ التي تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى مصادرة عدد 70 رأساً من الغنم غير المذبوح وتسليمها إلى إدارة وحدت الذبح.
وأكد المهندس "المالكي" أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.
، مكة.. إغلاق 3 مسالخ مخالفة ومصادرة 70 رأساً من الأغنام بالعزيزية ،
المصدر : الخليج 365
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