الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بحلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد السيسي بنجاح السعودية في تنظيم شعائر الحج لهذا العام في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، ومتمنياً لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

بدوره، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للسيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر، حكومة وشعباً، كل الخير والازدهار والتقدم.