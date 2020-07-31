صور للمشاعر المقدسة بالأقمار الصناعية اليوم

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

نشرت وكالة واس صورًا لـ المشاعر المقدسة التقطتها مدينة الملك للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية صباح اليوم الجمعة.

واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام ، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيراً جمرة العقبة الكبرى.

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وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى المشعر مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لرمي جمرة العقبة، مهللين مكبرين، تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في مزدلفة تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وبعد وصول الحجاج إلى المشعر شرعوا في رمي جمرة العقبة ، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

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