كيفية إجراء محادثات فيديو مع 50 شخصًا عبر WhatsApp web 

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

طرح تطبيق واتس اب الشهير للرسائل الفورية ميزة مكالمات الفيديو عبر WhatsApp web، وهذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون التطبيق على سطح المكتب سيكونون قادرين على الدردشة عبر مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا.

كيفية إجراء محادثات فيديو عبر WhatsApp web:

دعم تطبيق واتس اب دمج محادثات الفيديو مع تطبيق ماسنجر من فيسبوك، ويمكن لمستخدمي واتس اب ويب العثور على خيار استخدام غرف ماسنجر من خلال خيارين.

أولًا: من خلال الجانب الأيسر العلوي من الشاشة ثم النقر على النقاط الثلاث، واختيار إنشاء غرفة.

أو بدلًا من ذلك، يمكنهم فتح الدردشة مع مستخدم، والنقر على رمز إرفاق الملفات في أعلى الزاوية اليمنى؛ للعثور على إنشاء الغرفة.

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وسيؤدي النقر على أي منهما إلى طلب إذن المستخدم للمتابعة في ماسنجر لإنشاء غرفة، وبمجرد أن ينقر المستخدم على متابعة، ستتم إعادة توجيهه إلى رابط جديد يجلب معلومات الملف الشخصي على فيسبوك بما في ذلك الصورة والاسم.

وتقول صفحة الويب: يمكن للأشخاص الذين لديهم الرابط الانضمام ومشاركة الغرفة مع الآخرين، حتى إذا لم يكن لديهم ماسنجر أو فيسبوك.

وبمجرد إنشاء الغرفة ومنحها أذونات للوصول إلى الكاميرا والميكروفون، ستتمكن من الانتقال إلى الشاشة التالية التي توفر رابطًا يمكن مشاركته جنبًا إلى جنب مع خيارات أخرى مثل مشاركة الشاشة وعرض المشاركين في المكالمة وكتم صوت الميكروفون وتعطيل الكاميرا.

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