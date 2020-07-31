- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم كيفية إجراء محادثات فيديو مع 50 شخصًا عبر WhatsApp web ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كيفية إجراء محادثات فيديو مع 50 شخصًا عبر WhatsApp web
عن طريق خطوتين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
طرح تطبيق واتس اب الشهير للرسائل الفورية ميزة مكالمات الفيديو عبر WhatsApp web، وهذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون التطبيق على سطح المكتب سيكونون قادرين على الدردشة عبر مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا.
كيفية إجراء محادثات فيديو عبر WhatsApp web:
دعم تطبيق واتس اب دمج محادثات الفيديو مع تطبيق ماسنجر من فيسبوك، ويمكن لمستخدمي واتس اب ويب العثور على خيار استخدام غرف ماسنجر من خلال خيارين.
أولًا: من خلال الجانب الأيسر العلوي من الشاشة ثم النقر على النقاط الثلاث، واختيار إنشاء غرفة.
أو بدلًا من ذلك، يمكنهم فتح الدردشة مع مستخدم، والنقر على رمز إرفاق الملفات في أعلى الزاوية اليمنى؛ للعثور على إنشاء الغرفة.
وسيؤدي النقر على أي منهما إلى طلب إذن المستخدم للمتابعة في ماسنجر لإنشاء غرفة، وبمجرد أن ينقر المستخدم على متابعة، ستتم إعادة توجيهه إلى رابط جديد يجلب معلومات الملف الشخصي على فيسبوك بما في ذلك الصورة والاسم.
وتقول صفحة الويب: يمكن للأشخاص الذين لديهم الرابط الانضمام ومشاركة الغرفة مع الآخرين، حتى إذا لم يكن لديهم ماسنجر أو فيسبوك.
وبمجرد إنشاء الغرفة ومنحها أذونات للوصول إلى الكاميرا والميكروفون، ستتمكن من الانتقال إلى الشاشة التالية التي توفر رابطًا يمكن مشاركته جنبًا إلى جنب مع خيارات أخرى مثل مشاركة الشاشة وعرض المشاركين في المكالمة وكتم صوت الميكروفون وتعطيل الكاميرا.
تعرف على ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية إجراء محادثات فيديو مع 50 شخصًا عبر WhatsApp web لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.