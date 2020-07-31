نعاس وإرهاق.. الغيبوبة الجماعية في أول أيام عيد الأضحى

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

أصابت “الغيبوبة الجماعية” الكثير من المواطنين والمقيمين في أول أيام عيد الأضحى، وهو مصطلح أطلقه معلقون على حالة النعاس والإرهاق التي تصاحبهم في هذا اليوم المبارك بعد ذبح الأضاحي والزيارات العائلية وتناول الطعام الدسم.

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وانصبت غالبية التعليقات عبر وسم “الغيبوبة الجماعية” بموقع تويتر، في إطار فكاهي حول أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث عبر أغلبهم عن الشعور بالنعس والتعب والإرهاق، فيما عبر آخرون، عن تأنقهم للاحتفال بهذا اليوم المبارك الذي ذهب سدى بعد شعورهم بالنعاس إزاء استيقاظهم منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

بينما عبر آخرون عن غضبهم بعد زيارة أقاربهم لهم في موعد الظهيرة، حيث أن النعس بدأ يتغلب عليهم ولم يعودوا مقاومة التظاهر بالفرح، وهم يشعرون وكأنهم مغيبين عن الوعي.

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