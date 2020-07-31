- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نعاس وإرهاق.. الغيبوبة الجماعية في أول أيام عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نعاس وإرهاق.. الغيبوبة الجماعية في أول أيام عيد الأضحى
بعد ذبح الأضاحي والزيارات العائلية وتناول الطعام الدسم
متابعات الخليج 365 - واس
أصابت “الغيبوبة الجماعية” الكثير من المواطنين والمقيمين في أول أيام عيد الأضحى، وهو مصطلح أطلقه معلقون على حالة النعاس والإرهاق التي تصاحبهم في هذا اليوم المبارك بعد ذبح الأضاحي والزيارات العائلية وتناول الطعام الدسم.
وانصبت غالبية التعليقات عبر وسم “الغيبوبة الجماعية” بموقع تويتر، في إطار فكاهي حول أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث عبر أغلبهم عن الشعور بالنعس والتعب والإرهاق، فيما عبر آخرون، عن تأنقهم للاحتفال بهذا اليوم المبارك الذي ذهب سدى بعد شعورهم بالنعاس إزاء استيقاظهم منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.
بينما عبر آخرون عن غضبهم بعد زيارة أقاربهم لهم في موعد الظهيرة، حيث أن النعس بدأ يتغلب عليهم ولم يعودوا مقاومة التظاهر بالفرح، وهم يشعرون وكأنهم مغيبين عن الوعي.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر نعاس وإرهاق.. الغيبوبة الجماعية في أول أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.