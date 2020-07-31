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2020-07-31 القبض على شخصين تورطا بارتكاب 24 سرقة للآليات بالرياض جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت- بفضل الله- عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطِنَين/ في العقد الرابع من العمر)؛ وذلك لتورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما (420) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع (بلدوزر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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