، "السديس" ينوّه بمضامين خطاب خادم الحرمين بمناسبة عيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الأعين في هذه البلاد المباركة ثلاث أعين لخدمة الحجيج والأمن والحدود

نوّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– من خلال خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي هنأ فيه حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالهم وطاعاتهم ويزيل الغمة، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأوضح الدكتور "السديس" أن هذه الفضائل التي منّ الله بها على المملكة العربية السعودية مدعاة للفخر والسرور، وكل ذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل ما يولونه من اهتمام بالغ وعناية وحرص دائم على خدمة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، وتسخير القوى البشرية التي تسهم في أداء الخدمات وتذليل الصعاب أمام الحجاج منطلقين من واجباتهم ومسؤولياتهم في تسهيل هذه الشعيرة، ثم تضافر الجهود من جميع الجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية والرعايةِ الفائقة لهم، وخدمتهم بكل تفانٍ وعناية وصدور رحبة وتقديم منظومة الخدمات المتألقة في الجوانب والمناحي التي تسهم في سلاسة وانسيابية أداء الركن الخامس من ديننا الحنيف.

وأكد "السديس" أن الجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون في خدمة الحجاج نابعة من دين الإسلام ومترسخة في الأذهان تتربى الأجيال عليها وتؤتمن في أعينهم حيث إن الأعين في هذه البلاد ثلاث: عين لخدمة ضيوف الرحمن، وعين لحفظ أمن الحجاج وأمانهم، وعين تحمي حدود هذه البلاد، مشدداً على أن هذه البلاد المباركة التي حظيت بهذه الخصال ولم تثنها بل زادت في تقديم كل ما ييسر على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في ظل الجائحة التي يمر به كل العالم.

وفي ختام كلمة رفع خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يولونه من دعم ورعاية واهتمام بالحرمين الشريفين في هذا العهد الزاهر، سائلاً الله عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه خير البلاد وعزها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يمنح خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بحلل السلامة الصّافية ويجزيه خيراً.