محمد بن مسعود - الدمام - قدّم التهنئة لولي العهد بهذه المناسبة السعيدة رفع رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى بفضل الله سالماً معافى. وقال "الراجحي": الفرحة غمرت الوطن بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بعد مغادرته المستشفى ونجاح العملية الجراحية، وإن الجميع في هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد. ورفع "الراجحي" التهنئة لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أسعدت المواطنين وجميع المسلمين في العالم لما لخادم الحرمين من مواقف مشهودة في عون ودعم القضايا العربية و الإسلامية. 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 05:41 PM قدّم التهنئة لولي العهد بهذه المناسبة السعيدة Advertisements "الراجحي": الفرحة غمرت الوطن بسلامة خادم الحرمين "الراجحي": الفرحة غمرت الوطن بسلامة خادم الحرمين رفع رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى بفضل الله سالماً معافى. وقال "الراجحي": الفرحة غمرت الوطن بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بعد مغادرته المستشفى ونجاح العملية الجراحية، وإن الجميع في هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد. ورفع "الراجحي" التهنئة لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أسعدت المواطنين وجميع المسلمين في العالم لما لخادم الحرمين من مواقف مشهودة في عون ودعم القضايا العربية و الإسلامية. الكلمات المفتاحية ، "الراجحي": الفرحة غمرت الوطن بسلامة خادم الحرمين ،

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