- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.
وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.
ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 05:06 PM
البلدية دعت الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى
كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.
وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.
ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.
، بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.