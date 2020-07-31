، بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات ،

محمد بن مسعود - الدمام - البلدية دعت الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى

كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.

وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.

ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.